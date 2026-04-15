デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は満４０歳以上での最多通算本塁打を取り上げる。◇◇Ｑ…満４０歳以上での最多通算本塁打は？Ａ…門田博光の１３３本南海球団最後の年となる、１９８８年。開幕前の２月２６日に、門田は４０歳の誕生日を迎えた。シーズンも佳境に入った夏場に、「球団をダイエーに売却」「福岡への本拠地移