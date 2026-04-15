◇セ・リーグヤクルト5−3DeNA（2026年4月14日松山）ヤクルトの丸山和が2試合ぶりのスタメン起用に応えた。1―3の5回無死満塁から同点の右前2点打。「チャンスだったので、積極的に振っていこうと。負けている展開だったので同点に追いつけてうれしかった」と胸を張った。明大の同期・竹田との対戦に「負けたくなかった」とうなずき、年に1度の松山開催に「勝利を届けられて良かった」と笑顔を見せた。