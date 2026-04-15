◇セ・リーグDeNA3−5ヤクルト（2026年4月14日松山）プロ10年目、家族の前で通算1000安打の節目に到達した。DeNA・佐野は3回の第2打席で中前打を放って王手をかけると、5回の第3打席に小川の直球を鋭く中前にはじき返した。記念ボードを掲げて球場全体から祝福を受けた直後に雨が強まり、チームは2点ビハインドのまま雨天コールドで敗戦。それでも「岡山から来てくれた両親と妹の前で達成できてよかった」とうなずいた。