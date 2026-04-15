卓球の世界選手権団体戦（４月２８日開幕、ロンドン）に出場する日本代表が１４日、都内で練習を公開した。男子のエース・張本智和（２２）＝トヨタ自動車＝は、急成長中の松島輝空（１８）＝木下グループ＝にチームの柱となるような活躍を期待。女子の張本美和（１７）＝木下グループ＝は２年前の釜山大会での雪辱を誓った。早田ひな（２５）＝日本生命＝は、新たな戦術で臨むと語った。打倒中国を掲げ、男子は１９６９年ミュン