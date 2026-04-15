マーベルコミック発の女性ヒーロー作品の先駆けとして知られる『レッド・ソニア／反逆の剣』（5月8日公開）より、レッド・ソニアのキャラクター紹介とあわせて、M・J・バセット監督のコメントと特別映像が解禁となった。【動画】『レッド・ソニア』キャスト＆スタッフが語る特別映像レッド・ソニアは、1973年にマーベルコミックスの『Conan the Barbarian』第23号に初登場。作家ロバート・E・ハワードの『英雄コナン』をルーツ