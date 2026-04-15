大相撲の元幕内剣翔（３４）＝本名・安彦剣太郎、東京都出身、追手風部屋＝が１４日、都内で引退会見を行った。今後は江東区の焼き肉店「桃松苑」の社長に就任する。６月に現役客室乗務員の妻・祐華さんとの挙式披露宴で断髪式を行う。３月の春場所は西十両１２枚目で１５戦全敗。夏場所は２０１５年九州場所以来となる幕下降下が確実で６日に引退を発表。「寂しい気持ちが一番。もう本気で相撲を取ることがなくなる。まだ信じ