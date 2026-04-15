◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―４巨人（１４日・甲子園）甲子園の興奮を巨人の大城卓三捕手（３３）が一発で吹き飛ばした。逆転を許し、阪神ファンの熱が冷めぬまま迎えた８回だった。２死走者なし。モレッタの３球目、１４６キロ直球を振り抜いた。打球は右中間スタンドに飛び込む同点の２号ソロ。お祭り騒ぎだった敵地で一瞬、静寂に包まれた。笑顔でホームベースを踏み、ベンチに戻ると仲間から手荒い祝福を受けた。甲子園