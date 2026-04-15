ブルワーズが１４日（日本時間１５日）、Ｃ・イエリチ外野手（３４）が左足鼠径部（付け根）の張りのため１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りとなったと発表した。米大リーグ公式サイトによると、ブルワーズは、３４歳のイエリチの復帰時期を「５月中旬から下旬」と見込んでいると語っている。イエリチは今シーズン、打率３割１分４厘、出塁率・３７５、長打率・４５５と、ブルワーズで最も安定した打者の１人となっていた。