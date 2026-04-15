記事ポイント東急線の車内で週替わりの75秒対談コンテンツを楽しめます。NewsPicks連動で気になったテーマを移動後に深掘りできます。通勤や通学の時間にビジネスや教育、キャリアの学びを取り入れられます。 東急エージェンシーは、東急線車内の「TOQビジョン」で没入型OOH広告シリーズ「TOQ IMMERSIVE OOH_MOVIE」第4弾『Voice UP 〜「知りたい」の数だけ、毎日楽しくなる〜』を放映しています。『Voice UP 〜「知りたい」