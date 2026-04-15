記事ポイント泉北ホームの「堂島ショールーム Live」が大阪都心で住まいづくりの相談先として利用できます。書店のように立ち寄れる空間で、推し活ルームやヌックなど今どきの暮らしを体感できます。資金計画や土地探し、3D間取り提案まで無料で相談でき、子連れでも来場しやすい環境が整っています。 泉北ホームの「堂島ショールーム Live」が、大阪・堂島で住まいづくりを身近に感じられる新拠点としてオープンします。泉北