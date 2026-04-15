記事ポイント一般社団法人EX Gravityが、無重力の暮らしをテーマにした思考実験型展示を2026年7月21日に開催します。宇宙での結婚式や文化、ペットとの共生など、身近な生活を宇宙視点で見直せる展示を楽しめます。トークセッションや交流の場を通じて、宇宙とデザインの新しい発想に触れられます。 EX Gravityが、重力を前提にしてきた日常を見つめ直す展示イベント「重力の異なる暮らしをデザインする展」を開催します。「