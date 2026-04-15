記事ポイントレオス・キャピタルワークスが紹介キャンペーンDXで口座開設までの流れをデジタル化クチコプレミアムがLINEやメールで紹介URLを発行しやすい導線を実現紹介経由の顧客獲得で若年層への接点拡大とCPA抑制を両立 レオス・キャピタルワークスが、紹介キャンペーンシステム「クチコプレミアム」を導入します。クチコプレミアムは、既存顧客の信頼を起点にした紹介をデジタルで扱いやすくし、金融機関に求められる高い