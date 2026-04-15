記事ポイント株式会社グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」が海外固定IPの選択に対応海外拠点との接続や各国サービスへのアクセスを追加料金なしで始めやすい既存回線のまま使えて、AES256-SHAの暗号化で安全性にも配慮 グローカルネットの「せんぞく固定IPアドレス」が、日本の固定IPに加えて海外固定IPも選べるサービスになります。韓国やアメリカ、ドイツなど複数の国と地域に対応し、海外向けの業務や各国サービ