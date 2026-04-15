一戦ごとに進化している。バステールは昨年暮れのデビュー2戦目に阪神芝2000メートルで未勝利勝ち。その後、栗東近郊のノーザンファームしがらきへ放牧に出され、今季初戦の弥生賞ディープ記念は4角で接触する場面がありながら上がり3F最速34秒9の末脚を繰り出し、重賞初制覇を飾った。下沢助手は「前走は最後までいい脚を使ってくれました。本番と同じ舞台で結果を出せたのは収穫ですね」と笑みを浮かべる。サンテローズ、ミ