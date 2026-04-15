ゾロアストロは水曜の最終追い切りに備えてキャンター調整を行った。宮田師は「トモのハマリが徐々に良くなってきた。心肺機能が高く、スピードよりスタミナに優れている。距離延長も心配ない」と手応え。前走きさらぎ賞はゴール前で4頭横並びの大接戦を制した。「傷んだ馬場のインをしっかり走れたから道悪にも対応できるはず。ただ、エンジンのかかりが遅いので2ターンの中山2000メートルを克服できるかがポイント」と分析し