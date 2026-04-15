「ロッテ１−５日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）やっぱりホッとした。３試合目の登板で挙げた今季初勝利。日本ハム・達孝太投手は「今までで一番うれしいかも」と冗談めかしつつ「気持ちの部分も変わってくるので。とりあえずひと安心」と表情を緩めた。好相性の場所でしっかり抑えた。二回に寺地にソロを被弾し、ＺＯＺＯマリン通算２９イニング目で初失点を喫したが、この１点のみ。多彩な変化球を駆使して