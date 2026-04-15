サウンドムーブは前走スプリングS4着で中山を経験した。斉藤崇師は「前走後は在厩で調整。少しイライラしていたけど先週くらいから落ち着きが出て、いい雰囲気ですよ」と好気配を伝える。1F延長で初の2000メートルでも距離の融通が利くタイプ。「いいスピードがあり、能力もある。競馬がしやすい。あとはハミの位置が遠いのと、もう少し（姿勢が）起きて走れるようなら」とポイントを挙げた。