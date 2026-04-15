「東都大学野球・２部、駒大３−１東農大」（１４日、等々力球場）今秋ドラフト候補の駒大・仲井慎投手（４年・下関国際）が自己最速を更新する１５８キロを計測し、１０安打１失点に抑えて延長十二回を１４９球で完投した。「九回から変化球の質が上がった感じがした。タイブレーク以降は打たれる気がしなかった」。延長十一回。２者連続三振を奪うと、最後は二ゴロに打ち取り、流れを作った。３年まで直球で押していたが