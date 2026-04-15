カネラフィーナは重賞初挑戦だった前走中山金杯で4着と善戦した。連勝は4で止まったが、十分に通用のメドは立てた。この日は坂路で体を動かした。手塚久師は「“前走は内にモタれてしまった”と石川が言っていた。左回りの方が走りやすいということでしたけど、馬の力は全然足りると思っている。パラディレーヌを目標にする形でうまくさばいてくれれば」とレースをイメージした。