アメリカの大手航空会社ユナイテッド航空のCEOが、アメリカン航空との合併の可能性をトランプ大統領に示唆したと報じられました。ロイター通信などは13日、アメリカの大手航空会社ユナイテッド航空のCEOが今年2月にトランプ大統領に対し、アメリカン航空との合併の可能性を示唆したと伝えました。その後、航空会社間で正式に協議が行われているのかは不明だとしています。ユナイテッド航空とアメリカン航空は、アメリカの4大航空会