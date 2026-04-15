「ロッテ１−５日本ハム」（１４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは５連敗の後、一つ勝って３連敗。借金は今季最多の６となった。先発・ジャクソンが立ち上がり２者連続四球から先制点を献上するなど６四死球と乱調。サブロー監督は「真っすぐは合っていなかったのにストライクが入らなかった。もったいなかった」と悔やんだ。打線は二回、寺地の２号ソロで、ＺＯＺＯマリンで達から２９イニング目で初得点。だが、その