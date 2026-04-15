4人組ロックバンド・SUPER BEAVERの初ライブ＆ドキュメンタリー映画『SUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -現在地-』（5月22日公開）の本予告が解禁された。【集合ショット】お花がすごい⋯！映画『ナイトフラワー』完成披露試写会に登場した渋谷龍太ら豪華出演陣同映像では、「最高の音楽を、俺たちが、俺たちで作りましょう」という渋谷龍太（Vo）の言葉とともに、スタンドを埋め尽くす大観衆が熱狂するライブ映像か