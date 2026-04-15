ブライアンセンスは前走フェブラリーSで勝ち馬から0秒3差の4着に頑張った。一線級を相手にも互角に渡り合える地力を備え、25年マーチSに続く重賞Vを目指す。この日は坂路で調整。田中助手は「前走も一瞬、あるかなと思わせる内容だった。G3なら楽しみ。モタれる面がマシになってきて、走りに安定感が出てきた。1週前追いもしっかりやれて良かった。不器用な面があるのを（岩田）望来が分かってくれているので」と期待した。