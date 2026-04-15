ダートでオープン2勝を含む9戦6勝の実績を誇る成長株ムルソー。火曜朝は坂路を4F63秒0で流し、気配の良さを伝えた。前走の仁川Sは2着に甘んじたが底を見せていない魅力がある。が、池江師は“発展途上”だと辛口だった。「前走は果敢に行って自分のレースはできた。ただ、まだひ弱なところがあり、筋肉がしっかりしていない。もう少し時間がかかるかも」と目先の重賞より、将来に目を向ける。重賞は24年ユニコーンS（2番人気