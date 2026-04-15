由紀さおり（79）安田祥子（84）姉妹がライフワークにしている童謡コンサートが40周年を迎えた。それを記念した2枚組ベストアルバム「日本の四季」が15日に発売で、2人は本紙の取材に「これから先の100年に季節や自然、故郷を歌った童謡を残せるように届けたい」と込めた思いを明かした。1986年から始まった活動で、日本国内のみならず米国や英国など海外に赴き、一番多い年で150ステージを展開。2人は童謡の魅力を「先人たち