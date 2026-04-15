エコロデュエルがJ・G13連勝へ向けて体調を上げている。1週前追い切りに騎乗した主戦の草野は「休み明けを1度使って良くなっている。これまでのような荒々しさがなくてとても穏やか。良く解釈すれば7歳春になって気持ちに余裕が出てきたのかも」と語る。昨年は中山グランドJを8馬身差、暮れの中山大障害を5馬身差で圧勝。JRA賞最優秀障害馬に輝いた。「経験値が必要な舞台だし、スタミナをフルに生かせるから中山は強い。自