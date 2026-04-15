大阪―ハンブルクC2着ウエストナウ（牡5＝寺島）はメトロポリタンS（5月10日、東京）や新潟大賞典（5月16日）を視野。阪神牝馬S9着カピリナ（牝5＝田島）はヴィクトリアM（5月17日、東京）へ。【3歳次走】ニュージーランドT3着ジーネキング（牡＝斎藤誠）はNHKマイルC（5月10日、東京）へ。桜花賞10着ショウナンカリス（牝＝加藤士）は葵S（5月30日、京都）、同13着スウィートハピネス（牝＝北出）はオークス（5月24日、