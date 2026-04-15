販売される電車の行き先表示器（京浜急行電鉄提供）京浜急行電鉄（横浜市西区）は５月３日、京急百貨店（同市港南区）で、引退した人気車両の部品計２９０個を即売とオークションで売り出す。解体に伴う廃品を価値ある収集品と捉え、鉄道を巡るコンテンツの収益化につなげる。即売されるのは、電車の行き先表示器（７万８１００円）や、２０１９年に引退した８００形のドア（３万３千円）など２２種８０個。オークションには