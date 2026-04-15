国連のグテーレス事務総長は、戦闘終結に向けたアメリカとイランの協議について、再開される可能性が非常に高いとの見方を示しました。国連グテーレス事務総長「我々が得ている情報によれば、協議が再開される可能性は極めて高い」グテーレス事務総長は14日、報道陣の取材にこのように述べ、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について、再開される可能性が非常に高いとの見方を示しました。グテーレス事務総長はパキスタン