俳優の戸田恵梨香（３７）が１４日、都内で行われた、主演を務めるＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（４月２７日配信開始）の配信記念ＰＡＲＴＹに出席。全身金色のドレス姿で登場し、ゴージャスなオーラを放った。２１年１１月に逝去した占い師・細木数子さんの半生を描いた物語。細木さんを演じた戸田は「皆さんが知っている方を演じるのが、ここまで責任が重いのかとビビっちゃって」と吐露しつつ、「命を削って