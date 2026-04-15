「ヤクルト５（降雨コールド）３ＤｅＮＡ」（１４日、坊っちゃんスタジアム）六回表途中、降雨コールドで勝利が決まるとヤクルト・池山隆寛監督は整列したコーチ、選手たちとハイタッチをした。１軍監督就任後、初の松山での“凱旋”試合で白星をつかみ、今季２度目の３連勝。「良かったです。もう（ウイニング）ボールも頂いた」と充実感に浸った。雨が降り注ぐ中、執念を見せた。２点を追う五回。選手を心から信頼し、打っ