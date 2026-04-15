新潟県佐渡市新穂地区で創建800年を迎えた日吉神社の例祭『山王祭』が行われました。 佐渡市新穂地区の日吉神社は1226年に創建され、今年が創建800年にあたります。 その例祭「『山王祭』の見所の一つは集落ごとに披露される鬼太鼓。 【訪れた人】 「山王祭は鬼と鬼同士の掛け合いがあって、毎年楽しみにして見に来ている。春最大のお祭り」 舟下地域は能の舞を参考にしているといいます。 大野地域の鬼太鼓は軽快な太鼓のリ