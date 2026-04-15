アメリカとイランの和平交渉が決裂し、エネルギー供給への不安が増す中、長岡発の新たなエネルギーとして期待されている“合成メタン”の製造現場が4月14日、初めて報道陣に公開されました。 14日、新潟県長岡市で公開されたのは、約1万平方メートルという広大な敷地に整備された新エネルギー・合成メタン、通称『e－メタン』製造の試験設備です。 INPEXと大阪ガスが共同で建設しました。 eA