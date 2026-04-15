１５日の阪神戦に先発する巨人・田中将大投手が静かに足元を見つめた。３月に対戦したオープン戦は森下、佐藤輝不在ではあったが３回１安打無失点の好投。「ＷＢＣに選ばれるような選手。その２人の状態はいいと思うし、打線全体的に状態がいいと思うので、どれだけそこを線にしないか。分断させることができるかどうかが大事」と表情を引き締めた。