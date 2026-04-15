女優の黒木華（36）が14日、都内で主演するフジテレビ系連続ドラマ「銀河の一票」（20日スタート、月曜後10・00）の会見に出席した。黒木演じる2世政治家が、野呂佳代（42）演じるスナックのママを東京都知事選に出馬させるという内容。「撮影初日から（野呂と）ドンデコルテの渡辺銀次さんの話題で盛り上がりました」と息ぴったりの様子だった。また「都知事になってほしい人は？」と問われると共演の松下洸平（39）ととも