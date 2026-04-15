【経済指標】 ＊米生産者物価指数（PPI）（3月）21:30 結果0.5％ 予想1.1％前回0.5％（0.7％から修正）（前月比） 結果4.0％ 予想4.6％前回3.4％（前年比） 結果0.1％ 予想0.4％前回0.3％（0.5％から修正）（コア・前月比） 結果3.8％ 予想4.1％前回3.8％（3.9％から修正）（コア・前年比） 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 イランとの協議がパキスタンで２日以内に開