「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）阪神は接戦を落とし、連勝は４でストップ。首位から陥落した。それでも２点を追う七回、前川右京外野手（２２）の右前適時打で１点を返し、代打・高寺望夢内野手（２３）がバットを折りながらも中前に逆転２点打。救援陣が打たれて逆転負けしたが、甲子園で行われた伝統の一戦で若虎が意地を見せた。切り替えて、再び白星を積み重ねる。歓声はやがて、地鳴りのような熱狂へと形を変