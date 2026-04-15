俳優の坂東龍汰（28）と岡山天音（31）が今年公開のアニメ映画「我々は宇宙人」（監督門脇康平）でダブル主演する。平成の田舎町が舞台で、坂東は内気な青年・翼、岡山は人気者の暁太郎役。翼と暁太郎は親友となるが、とある出来事をきっかけにその関係が大きく変わっていくというストーリー。作品はフランスの第79回カンヌ映画祭の「監督週間」に出品されることが決定。坂東は「日本にとどまらず、世界中の方々に広く届く作