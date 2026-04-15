「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）幾度もピンチを切り抜けた。阪神・才木浩人投手は６回７安打２失点。味方のミスなど苦しい展開は続いたが、要所は締めた。「序盤から展開が不運。こういう日もある」悔やんだのは二回だ。先頭のダルベックを遊ゴロ失策で出塁させると、一、二塁にピンチを拡大。大城には二塁・中野のグラブをはじく中前適時打を浴びた。味方のミスから広げたピンチで先制を許した。なおも無死一