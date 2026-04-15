◇セ・リーグ広島2―6中日（2026年4月14日豊橋）4点劣勢の8回に広島・森浦が4番手として登板し、1回を1安打無失点に抑えた。開幕は守護神だった左腕のビハインド登板は7試合目にして今季初。それでも「（ビハインド登板は）関係ない。任されたところで一生懸命投げるだけ。いい結果を続けて出したい」と再スタートに意欲を燃やした。ここまで2敗を喫するなど防御率6・00と本調子ではないが、新井監督は「しっかり投げ