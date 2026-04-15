「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）柵越えまであとわずか−。一時逆転の口火を切る一撃にも、阪神・佐藤輝明内野手は二塁上で天を仰ぎ苦笑いを浮かべた。「完璧だったんですけどね…」。悔しげに振り返ったのは、０−２の七回だ。２番手・北浦の代わりばなをたたいた。先頭で甘く入ったカットボールを力感なくスイング。風にも乗った打球はぐんぐんと伸びたが、惜しくもスタンドインならず、左翼フェンス上部に直撃し