◇セ・リーグ中日6―2広島（2026年4月14日豊橋）負の連鎖を断ち切る快投だ。中日・金丸が7回1/3を2失点で今季初勝利を飾り、チームの連敗を3で止めた。「地方球場とか関係なく、連敗を止める、チームに勢いを持ってくる投球をすることだけを考えていました」失策絡みの失点は許さない。象徴的な場面が7回。先頭・ファビアンの打球を処理した遊撃・村松が一塁悪送球し無死二塁。危機を背負って「誰かのミスは誰かがカバ