◇パ・リーグオリックス5―1西武（2026年4月14日京セラドーム）オリックス・杉沢龍外野手（25）が、14日の西武戦（京セラドーム）で右手首付近に死球を受けて負傷交代した。試合途中に大阪市内の病院を受診。球団は「右尺骨遠位端骨折」と診断を受けたことを発表した。「2番・中堅」で出場も、3回無死二、三塁で先発・隅田の3球目が直撃。トレーナーに付き添われてベンチ裏へ退き、そのまま交代となった。15日に出場選