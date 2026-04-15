「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）巨人・則本昂大投手が６回２安打無失点の圧巻投球をみせた。警戒していたクリーンアップは全打席でしっかりと抑え込み、仕事をさせない快投ショー。中継ぎ陣が一時逆転を許し、移籍後初勝利とはならなかったが「チームが勝つことが一番大事」と気にせず。「甲子園球場の雰囲気が少し違うのはベンチからも感じていたのですごく脅威」と印象を語ったが、楽天時代から続く甲子園無失点