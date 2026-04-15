◇パ・リーグオリックス5―1西武（2026年4月14日京セラドーム）【記者フリートーク】曽谷は昨年12月、野球ができることへのありがたみを改めて感じる出来事に直面した。明桜高（秋田）時代の同級生でもあるロッテ・山口とともに、同校の同級生から依頼を受けて向かったのは和歌山県内の病院。大病で体が思うように動かせず、長期入院を強いられているという小学生を見舞いに訪れていた。「少しでも何かできないかと思っ