「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）４万２６０３人の悲鳴とため息が、銀傘に反響しグラウンドに降り注いだ。大観衆の落胆を包み込むように、小雨が混じる夜風が通り抜けていく。阪神は終盤の一時逆転で見せ場を作ったが結果的に方程式崩壊で、連勝４でストップ。試合後、藤川球児監督は「展開的にタイガースっぽくはなかったですね」と敗戦を表現した。二回だった。先頭・ダルベックの打球を木浪がファンブル。球足の