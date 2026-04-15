◇セ・リーグ中日6―2広島（2026年4月14日豊橋）中日のミゲル・サノー内野手（32）が、14日の広島戦（豊橋）で左脚の違和感を訴え負傷交代した。初回1死二、三塁で右翼フェンス直撃の2点打を放ったが、一塁を回ったところで挟まれて走塁死した際に痛めたもよう。試合中に愛知県内の病院を受診した。今後は状態を見て判断する。試合後、井上監督は「まだ（診断結果を）聞いていないけど、上り調子だっただけに心配」と