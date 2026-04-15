フランス自動車大手ルノーのロゴ＝2025年2月、オランダ・アーネム（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】フランス自動車大手ルノーは14日、今後2年間で最大2400人の技術者を削減する方針を明らかにした。電気自動車（EV）に強みを持つ中国メーカーの攻勢などにさらされており、経営を合理化して競争力を高める。ルノー関係者によると、フランスを中心に技術部門で1万1千〜1万2千人を雇用しており、このうち15〜20％を削減する