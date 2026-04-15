「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）勝利の方程式が、巨人打線を前に崩壊した。阪神は逆転に成功した直後の八回、マウンドにはダウリ・モレッタ投手。ダルベックを一邪飛、キャベッジは１球で中飛と２アウトまでは順調だった。しかし、ここまで２安打１打点と当たっていた大城への３球目だった。高め１４８キロ直球を右中間スタンドへ運ばれた。来日７試合目の登板で初失点。試合を振り出しに戻す一発を浴び「今日の投