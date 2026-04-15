◇セ・リーグ広島2―6中日（2026年4月14日豊橋）4日の阪神戦の第2打席を最後に23打席無安打だった広島・小園がスタメンから外れ、最後まで出場機会はなかった。新井監督は「一度、ベンチから見ることによって、景色も違うと思うからリセットしてもらいたい」と意図を説明。その上で「明日はスタートからいくよ」と、15日の中日戦からスタメンに戻すことを示唆した。ここまで12試合で打率・114、2打点。昨季、打撃2冠に